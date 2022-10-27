Алтайская актриса отравилась испарениями химических стоков на берегу Оби

Актриса, солистка-вокалистка Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева на своей странице во «ВКонтакте» рассказала, что отравилась испарениями химических стоков на берегу Оби, где она побывала накануне.

Ранее Виктория опубликовала несколько фотографий берега, где гуляла с мужем и собакой — примерно в километре от старого моста. «Уровень воды очень сильно упал. Обнажились берега и стало видно то, что раньше трудно было рассмотреть, — бесчисленные сливы отходов. Через каждые 10-15 метров бегут с горы ручейки, и это не родники. Вонь стоит невыносимая!» — написала она.

Фото: vk.com/galvika

Актриса обратилась к представителям власти с просьбой обратить внимание на происходящее. Через некоторое время ей ответил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Евгений Нечепуренко.

«Виктория, добрый день! По вашей публикации материалы переданы в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. Коллеги разберутся с этой историей, и обязательно сообщим по итогам» — заверил он.

Прима алтайского театра поблагодарила Нечепуренко за ответ и сообщила, что у неё обнаружились признаки отравления после прогулки по берегу Оби.

«Надо, конечно же, срочно принять меры не только по пресечению этого безобразия, но и начать очистку территории! Добраться вдоль берега может любая техника. По берегу гуляет много людей, и все они в опасности. Мы вчера просто подошли и сфотографировали место сброса нефтепродуктов — сегодня все признаки отравления у меня и мужа. Собаку еле отмыли, не ест, температура», — подчеркнула Виктория.

Напомним, в августе корреспондент amic.ru прогулялась по берегу Оби в районе Ковша и сфотографировала по-настоящему постапокалиптические пейзажи, которые сегодня начали активно обсуждать.