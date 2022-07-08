Алтайские грибники нашли в лесополосе скелет в белых кроссовках
Личность погибшего выясняют сотрудники полиции
8 июля 2022, 14:37
В Алтайском крае грибники в четверг днём, 7 июля, обнаружили человеческие останки в лесополосе, сообщает Unusual Crimes Barnaul.
«В Мамонтовском районе между селом Буканское и посёлком Первомайское нашли человеческий скелет в белых кроссовках», — уточнили в Telegram-канале.
Полиция выясняет личность погибшего и обстоятельства смерти.
Ранее в Барнауле дети нашли разложившийся труп в кустах, когда гуляли по берегу Оби.
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