Алтайские грибники нашли в лесополосе скелет в белых кроссовках

В Алтайском крае грибники в четверг днём, 7 июля, обнаружили человеческие останки в лесополосе, сообщает Unusual Crimes Barnaul.

«В Мамонтовском районе между селом Буканское и посёлком Первомайское нашли человеческий скелет в белых кроссовках», — уточнили в Telegram-канале.

Полиция выясняет личность погибшего и обстоятельства смерти.

Ранее в Барнауле дети нашли разложившийся труп в кустах, когда гуляли по берегу Оби.