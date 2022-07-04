В Барнауле дети нашли разложившийся труп в кустах

Барнаульские подростки гуляли в районе малого Гоньбинского острова за садоводством и наткнулись на труп, сообщает Unusual Crimes Barnaul.

Инцидент произошёл в воскресенье днём, 3 июля.

«Дети почуяли лёгкие смрадные нотки и полезли в кусты, где обнаружили прилично разложившийся труп мужчины», — рассказали в Telegram-канале.

Эксперты установили, что тело пролежало на берегу Оби с осени 2021 года.

Полицейские выясняют личность мужчины и обстоятельства, при которых произошла его смерть.