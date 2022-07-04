В Барнауле дети нашли разложившийся труп в кустах
Жуткую находку подростки обнаружили во время прогулки по берегу Оби
4 июля 2022, 18:10
Барнаульские подростки гуляли в районе малого Гоньбинского острова за садоводством и наткнулись на труп, сообщает Unusual Crimes Barnaul.
Инцидент произошёл в воскресенье днём, 3 июля.
«Дети почуяли лёгкие смрадные нотки и полезли в кусты, где обнаружили прилично разложившийся труп мужчины», — рассказали в Telegram-канале.
Эксперты установили, что тело пролежало на берегу Оби с осени 2021 года.
Полицейские выясняют личность мужчины и обстоятельства, при которых произошла его смерть.
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