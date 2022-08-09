Алтайские следователи начали проверку из-за гибели рыбы в искусственном озере

Следственный комитет начал процессуальную проверку после публикаций СМИ о том, что неизвестные спустили воду из искусственного озера Клубничного в Залесовском районе — из-за этого в водоёме погибла вся рыба. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Следствие установит обстоятельства и лиц, причастных к противоправным деяниям, а также проверит их действия на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ («Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам»).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Происшествия Погибла вся рыба: неизвестные спустили воду из озера в Алтайском крае

Напомним, что, по словам главы района Александра Пластеева, гидротехническое сооружение и земли вокруг озера находятся в аренде у АО «Залесовское». Ближе к осени кто-то открывает задвижку и спускает воду — такая ситуация наблюдалась в прошлом году и повторилась сейчас.