Алтайские следователи рассказали о гибели девочки на вечеринке в Барнауле

Причину смерти назовёт судебно-медицинская экспертиза

12 января 2023, 19:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 15-летней девочки в одной из квартир в Барнауле. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, сотрудники ведомства уже допросили очевидцев трагедии, а мать потерпевшей находится с ними на постоянной связи.

По предварительной информации, погибшая была в квартире своих знакомых, а утром её тело нашли без признаков насильственной смерти. Следователями назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, которая выявит причину смерти подростка, пишет "Толк".

Напомним, что, как рассказывала мать девочки, накануне дочь попросилась переночевать у подруги, однако вечером они пошли к парню этой подруги и остались там — об этом женщина узнала уже после трагедии. Как оказалось, в квартире были и другие дети. Утром подростку стало плохо — она зашла в туалет и там умерла.

По её словам, вскрытие показало "отравление химическим веществом неизвестного характера". Следствие возбудило уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности".