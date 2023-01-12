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Алтайские следователи рассказали о гибели девочки на вечеринке в Барнауле

Причину смерти назовёт судебно-медицинская экспертиза

12 января 2023, 19:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 15-летней девочки в одной из квартир в Барнауле. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, сотрудники ведомства уже допросили очевидцев трагедии, а мать потерпевшей находится с ними на постоянной связи.

По предварительной информации, погибшая была в квартире своих знакомых, а утром её тело нашли без признаков насильственной смерти. Следователями назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, которая выявит причину смерти подростка, пишет "Толк"

Напомним, что, как рассказывала мать девочки, накануне дочь попросилась переночевать у подруги, однако вечером они пошли к парню этой подруги и остались там — об этом женщина узнала уже после трагедии. Как оказалось, в квартире были и другие дети. Утром подростку стало плохо — она зашла в туалет и там умерла.

По её словам, вскрытие показало "отравление химическим веществом неизвестного характера". Следствие возбудило уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности".

 

Комментарии 8

  • Нагло замаскированное умышленное убийство ребенка. Удивительная практика квалификации. Не оберегать детей от убийства их кем бы то ни было, хотел не хотел, думал не думал так получилось и другая муть главное СМЕРТЬ ребенка. На всю катушку за убийство безо всяких оговорок.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, о чем ваша истерика? Читаем: Следователями назначены ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, которая назовет причину смерти подростка, пишет "Толк".
    12 января, Гость   Ответить
  • Нагло замаскированное умышленное убийство ребенка. ==== Её кто-то заставил покупать и глотать дурь??
    13 января, Гость   Ответить
  • Нагло замаскированное умышленное убийство ребенка.----ваши дитачки насвай жрут горстями. а вы прям ничего не замечаете. да вам пофиг! вы тут горло дерете. некогда дитями заниматься.
    13 января, Гость   Ответить
  • Ребёнок ,ребёнок а ведь ребёнками нужно заниматься в первую очередь родителям. Мама отпустила к подруге 15 летнюю девочку , а дальше сплошное спокойствие? Ищем кто виноват на стороне?
    13 января, Гость   Ответить
  • Девочка в 15 лет ночует не дома и маме пофигу ? Мде... К сожалению закономерный итог.
    13 января, Гость   Ответить
  • Девочка в 15 лет ночует не дома---------И что с того? Я тодже в детстве ходила ночевать к сестре, к тёте, к подружкам, к бабушке. Что в этом плохого?
    13 января, Гость   Ответить
  • Тоже не понимаю , что в этом плохого.. Сама в детстве не раз ночевала у подруг..Это дело случая, не надо обвинять родителей! им и так теперь не сладко! Что за привычка, осуждать людей не зная достоверной информации?
    13 января, Гость   Ответить
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