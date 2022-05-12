Алтайские следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 13-летней девочки во время пожара

Подросток приехала в гости к родственникам и уснула в комнате, где был включён электрический обогреватель, который загорелся

12 мая 2022, 10:52, Илья Звягинцев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки во время пожара в посёлке Лесном. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.

По предварительным данным, погибшая является жительницей Кемеровской области. В Алтайский край она приехала к своим родственникам.

Вечером девочка легла спать в комнате, в которой стоял электрический обогреватель. Ночью произошёл пожар, в результате которого ребёнок погиб.

Следователи проводят необходимые экспертизы и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Топчихе мужчина поджёг новое кафе. Сначала он разбил окно, а затем закинул в помещение «коктейль Молотова».

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