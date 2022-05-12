Алтайские следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 13-летней девочки во время пожара
Подросток приехала в гости к родственникам и уснула в комнате, где был включён электрический обогреватель, который загорелся
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки во время пожара в посёлке Лесном. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.
По предварительным данным, погибшая является жительницей Кемеровской области. В Алтайский край она приехала к своим родственникам.
Вечером девочка легла спать в комнате, в которой стоял электрический обогреватель. Ночью произошёл пожар, в результате которого ребёнок погиб.
Следователи проводят необходимые экспертизы и устанавливают обстоятельства происшествия.
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