Алтайские следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 13-летней девочки во время пожара

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки во время пожара в посёлке Лесном. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.

По предварительным данным, погибшая является жительницей Кемеровской области. В Алтайский край она приехала к своим родственникам.

Вечером девочка легла спать в комнате, в которой стоял электрический обогреватель. Ночью произошёл пожар, в результате которого ребёнок погиб.

Следователи проводят необходимые экспертизы и устанавливают обстоятельства происшествия.

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