Мужчина поджег новое кафе на Алтае

В алтайском селе Топчиха мужчина поджёг новое кафе-бар, сообщает «Инцидент Барнаул».

Заведение открылось вчера, 7 мая, а уже сегодня ночью его решил спалить неизвестный. Согласно видео, сначала он разбил окно, а затем кинул в помещение «коктейль Молотова».

Полиция завела дело по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Злоумышленника ищут.

Напомним, сегодня утром, 8 мая, в Новоалтайске горел склад с газовыми баллонами. На месте пожара спасатели нашли тело человека.