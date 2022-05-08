Мужчина поджег новое кафе на Алтае
Полицейские возбудили уголовное дело
8 мая 2022, 17:55, Никита Черников
В алтайском селе Топчиха мужчина поджёг новое кафе-бар, сообщает «Инцидент Барнаул».
Заведение открылось вчера, 7 мая, а уже сегодня ночью его решил спалить неизвестный. Согласно видео, сначала он разбил окно, а затем кинул в помещение «коктейль Молотова».
Полиция завела дело по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Злоумышленника ищут.
Напомним, сегодня утром, 8 мая, в Новоалтайске горел склад с газовыми баллонами. На месте пожара спасатели нашли тело человека.
Сибирь в огне. В каких регионах бушуют мощные пожары и как с ними обстоят дела в Алтайском крае
Комментарии
Новости партнеров