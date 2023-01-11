Алтайские спасатели показали, в каких условиях искали потерявшихся на Новый год в тайге людей

Волонтёры столкнулись со штормом и снегом — иногда им приходилось останавливаться, чтобы переждать порывы стихии

11 января 2023, 17:10, ИА Амител

Фото: «Подслушано Горно-Алтайск»

В социальных сетях опубликовали эпизод спасательной операции по поиску людей в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Видео разместили в сообществе «Подслушано Горно-Алтайск».

Кадры показывают, в насколько сложных условиях приходилась работать волонтёрам-спасателям. В районе дул сильный ветер, а большое количество снега затрудняло движение снегоходов. Порой добровольцам приходилось останавливаться, чтобы переждать мощные порывы шторма.

Напомним, что четверо мужчин 2 января выехали на двух снегоходах с животноводческой стоянки в урочище «Чанкыр» вблизи с. Банного в сторону озера Анчигар, в урочище «Чикала». Они должны были вернуться на следующий день, однако не вышли на связь. Информация о пропаже местных жителей поступила в МЧС 8 января. 9 января группа из 18 человек выдвинулась на поиски, а 10 января к спасателям присоединились волонтёры, которым пришлось пробираться по рыхлому снегу. 10 января их удалось найти — оказалось, что они остановились в охотничьем домике.