Алтайских пожарных направили на борьбу со стихией в Красноярский край

Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Алтайскому краю отправилась в Красноярский край, чтобы бороться с природными пожарами. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, общая площадь природных пожаров в регионе превысила 2400 гектаров, а местами пожары перекинулись на населенные пункты.

В составе алтайской группы 50 спасателей из специализированной пожарно-спасательной части и отрядов федеральной противопожарной службы, которые примут участие в защите территорий населённых пунктов от огня, ликвидации пожаров.

Предполагается, что они отправятся в Шарыповский район. Провести в пути колонне придется около 20 часов.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае из-за природных пожаров ввели режим ЧС. В некоторых населенных пунктах огонь, пришедший с полей, уничтожил целые улицы.

На помощь пожарным в регионе собирают добровольцев.