Алтайский вуз обратился в полицию после хакерской атаки
В пресс-службе университета рассказали, с какого сервиса похитили данные пользователей
21 января 2023, 14:00, ИА Амител
Алтайский государственный университет написал заявление в полицию после атаки хакеров. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Там отметили, что 20 января в некоторых СМИ и соцсетях появились сведения о взломе сайта университета и хищении персональных данных 4,5 тыс. пользователей. Однако в действительности всё было не совсем так.
"Хакерской атаке подвергся не сайт университета, а сервис регистрации участников на различные конференции и мероприятия, проводимые в том числе и университетом. Утечке подверглись учётные записи исключительно данного сервиса регистрации. Никакие финансовые, личные и другие данные сотрудников и студентов университета атаке не подверглись", – пояснили в АлтГУ.
Управление информатизации приняло необходимые меры для отключения ресурса и рекомендовало пользователям поменять пароли корпоративных учётных записей.
Напомним, Алтайский государственный университет с 2023 года полностью перешёл на электронные зачётные книжки.
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