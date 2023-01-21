Алтайский вуз обратился в полицию после хакерской атаки

В пресс-службе университета рассказали, с какого сервиса похитили данные пользователей

21 января 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский государственный университет написал заявление в полицию после атаки хакеров. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Там отметили, что 20 января в некоторых СМИ и соцсетях появились сведения о взломе сайта университета и хищении персональных данных 4,5 тыс. пользователей. Однако в действительности всё было не совсем так.

"Хакерской атаке подвергся не сайт университета, а сервис регистрации участников на различные конференции и мероприятия, проводимые в том числе и университетом. Утечке подверглись учётные записи исключительно данного сервиса регистрации. Никакие финансовые, личные и другие данные сотрудников и студентов университета атаке не подверглись", – пояснили в АлтГУ.

Управление информатизации приняло необходимые меры для отключения ресурса и рекомендовало пользователям поменять пароли корпоративных учётных записей.

Напомним, Алтайский государственный университет с 2023 года полностью перешёл на электронные зачётные книжки.