Ещё один алтайский вуз отказался от бумажных зачёток

Электронный вариант документа в АлтГУ тестировали в течение предыдущего семестра

10 января 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский государственный университет с 2023 года полностью перешёл на электронные зачётные книжки, сообщили в вузе.

В тестовом режиме электронные зачётки ввели ещё в сентябре для всех первокурсников, и в течение семестра преподаватели вносили замечания и предложения.

По содержанию электронная зачётка полностью повторяет бумажную. Оценки в ней появляются сразу после того, как преподаватель выставляет их в электронную ведомость — распечатываться этот документ также не будет.

«Электронная зачётная книжка — это удобно. Её невозможно потерять, к ней открыт круглосуточный доступ. Если студент обнаружит ошибку в электронной зачётке, он может обратиться в дирекцию института (филиала, колледжа) или к нам в управление цифровизации образовательных траекторий», — рассказала начальник управления Маргарита Досымова.

Напомним, в конце 2022 года на электронные зачётки перешли в АлтГТУ. Этот вуз стал первым в регионе, который полностью цифровизировал образовательный процесс, сообщали в краевом Минобрнауки.