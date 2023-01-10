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Ещё один алтайский вуз отказался от бумажных зачёток

Электронный вариант документа в АлтГУ тестировали в течение предыдущего семестра

10 января 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Алтайский государственный университет с 2023 года полностью перешёл на электронные зачётные книжки, сообщили в вузе.

В тестовом режиме электронные зачётки ввели ещё в сентябре для всех первокурсников, и в течение семестра преподаватели вносили замечания и предложения.

По содержанию электронная зачётка полностью повторяет бумажную. Оценки в ней появляются сразу после того, как преподаватель выставляет их в электронную ведомость — распечатываться этот документ также не будет.

«Электронная зачётная книжка — это удобно. Её невозможно потерять, к ней открыт круглосуточный доступ. Если студент обнаружит ошибку в электронной зачётке, он может обратиться в дирекцию института (филиала, колледжа) или к нам в управление цифровизации образовательных траекторий», — рассказала начальник управления Маргарита Досымова.

Напомним, в конце 2022 года на электронные зачётки перешли в АлтГТУ. Этот вуз стал первым в регионе, который полностью цифровизировал образовательный процесс, сообщали в краевом Минобрнауки.

 

 

Комментарии 4

  • у АГУ одна потеха.....
    10 января, Гость   Ответить
  • Ну ок, препод сказал, зачет, сам поставил незачет, как потом доказывать, что зачет? Снова пересдавать?
    10 января, Гость   Ответить
  • Главное болонскую систему преподавания выбросьте из процессов! Верните старую , проверенную подготовку специалистов, пусть и по современному, автоматизированому, а не как у гугла спросим и учить не будем, интернет все знает! Как не встретишь выпускника свежего - так все у них виноваты звенья экономической пищевой цепочки - но не я! Потом удивляемся фин пирамидам в исполнении дознавателя, или чудам-юдам - оскорбленным в соц сетях и выступающих понятыми....... Пора очнуться уже.
    10 января, Гость   Ответить
  • Технический директор eBay отправил своих детей в школу, расположенную в Лос Альтос в Калифорнии. Так же поступили сотрудники и других гигантов Силиконовой долины, таких как Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard. Однако, для обучения в этой школе используют привычные, не связанные с новейшими технологиями, инстрyменты: ручки, карандаши, швейные иглы, иногда даже глину и др. И ни одного компьютера. Ни одного экрана. Их использование запрещено в классах и не поощряется дома. Речь идет о Вальдорфской Школе Полуострова, одной из 160 вальдорфских школ страны, которые придерживаются философии обучения через физическую активность и творческие задания. Те, кто использует этот подход, считают, что компьютеры подавляют творческое мышление, подвижность, человеческие взаимоотношения и внимательность.
    10 января, Гость   Ответить
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