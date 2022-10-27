Арестован экс-главред Tatler Романовский по обвинению в вымогательстве у «Ростеха»

Бывший главред Tatler Ариан Романовский арестован по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет» о его переговорах, пишет Readovka. Ранее по этому же делу арестовали Кирилла Суханова, коммерческого директора Ксении Собчак, которая также проходит подозреваемой и уже уехала из страны.

Романовскому и Суханову предъявили обвинение по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство имущества в особо крупном размере»). Им грозит до 15 лет тюрьмы.

По решению Тверского суда Москвы они будут находиться под арестом до 24 декабря.

Суханов признался, что получил 800 тысяч рублей и выразил готовность публично извиниться перед руководителем «Ростеха», но отрицает обвинение в вымогательстве 11 млн рублей. Романовский же попросил не заключать его под стражу и согласился сотрудничать со следствием. Он признал публикацию новостей в Telegram, но не увидел в них ничего плохого и компрометирующего Чемезова. По данным «Известий», Романовский также заявил, что никаких финансовых переговоров с Чемезовым он не проводил и «никаких денег не обсуждал».

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Политика В Кремле прокомментировали уголовное дело, по которому якобы проходит Собчак

26 октября в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски. Они были связаны с делом Суханова. После этого стало известно, что минувшей ночью Собчак покинула Россию, уехав в Литву через Белоруссию. По сообщениям СМИ, сейчас журналистка является подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве у Сергея Чемезова.