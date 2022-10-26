RT: Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая

Журналистка Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.

Напомним, что ранее ее коммерческого директора Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского задержали по этой же статье. 26 октября по делу Суханова в загородом доме Собчак в Подмосковье прошли обыски. Романовскому уже предъявили обвинение по ч.3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»), однако он отрицает его.

26 октября в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски. Они были связаны с делом Суханова. После этого стало известно, что минувшей ночью Собчак покинула Россию, уехав в Литву через Белоруссию.

По словам источника телеканала, за сутки до обысков у Суханова телеведущую предупредили, поэтому она успела пересечь границу. Обыски в доме журналистки были связаны с тем, что она владеет Telegram-каналом, для которого вымогали деньги.