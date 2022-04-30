Автобус упал на бок при столкновении с легковушкой на трассе Барнаул — Алейск

По данным очевидца, погибших в аварии нет

30 апреля 2022, 17:09, Никита Черников

ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля произошло 30 апреля на трассе Барнаул — Алейск, сообщает очевидец в сообществе «Инцидент Барнаул».

По его информации, авария случилась около бывшего КП ГАИ, погибших нет.

Согласно снимкам с места происшествия, автобус в результате столкновения упал на бок, иномарка при этом получила серьёзные повреждения.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее суд приговорил к трём годам колонии водителя маршрутки, который в ноябре 2021 года насмерть сбил школьницу в Барнауле.

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