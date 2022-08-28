Авто улетело в кювет: жёсткое ДТП произошло под Барнаулом
На месте работают как минимум четыре скорых
28 августа 2022, 18:31, Никита Черников
Два автомобиля столкнулись на трассе Барнаул — Павловск, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
Авария случилась 28 августа неподалёку от посёлка Прутского. В результате столкновения одна из машин оказалась в кювете.
На опубликованных кадрах можно заметить, что на месте происшествия работают пожарные, полицейские и как минимум четыре машины скорой помощи.
Пользователи отмечают, что в аварии есть пострадавшие, однако о количестве раненых и их состоянии ничего неизвестно. При каких обстоятельствах произошло ДТП, также не уточняется.
Фото: amic.ru
Напомним, 26 августа на трассе Барнаул — Павловск столкнулись два автомобиля, один из них оказался на крыше.
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