Авто улетело в кювет: жёсткое ДТП произошло под Барнаулом

Два автомобиля столкнулись на трассе Барнаул — Павловск, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Авария случилась 28 августа неподалёку от посёлка Прутского. В результате столкновения одна из машин оказалась в кювете.

На опубликованных кадрах можно заметить, что на месте происшествия работают пожарные, полицейские и как минимум четыре машины скорой помощи.

Пользователи отмечают, что в аварии есть пострадавшие, однако о количестве раненых и их состоянии ничего неизвестно. При каких обстоятельствах произошло ДТП, также не уточняется.

Фото: amic.ru

Напомним, 26 августа на трассе Барнаул — Павловск столкнулись два автомобиля, один из них оказался на крыше.