Легковушка оказалась на крыше в результате ДТП под Барнаулом
Другое авто также получили серьёзные повреждения
26 августа 2022, 12:02, Никита Черников
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Барнаул — Павловск в Алтайском крае, сообщает «Инцидент Барнаул».
По информации очевидца, ДТП случилось утром 26 августа у поворота на посёлок Комсомольский. Одна из машин перевернулась, другая — получила серьёзные повреждения в лобовой части.
Фото: «Инцидент Барнаул»
Судя по видеозаписи в паблике Barnaul 22, белый автомобиль после аварии отскочил от перекрёстка на значительное расстояние. На месте работают сотрудники ДПС.
При каких обстоятельствах случилось происшествие и есть ли в нём пострадавшие, не уточняется.
Напомним, 25 августа в Барнауле произошло ДТП с переворотом автомобиля на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова.
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