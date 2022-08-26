Легковушка оказалась на крыше в результате ДТП под Барнаулом

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Барнаул — Павловск в Алтайском крае, сообщает «Инцидент Барнаул».

По информации очевидца, ДТП случилось утром 26 августа у поворота на посёлок Комсомольский. Одна из машин перевернулась, другая — получила серьёзные повреждения в лобовой части.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Судя по видеозаписи в паблике Barnaul 22, белый автомобиль после аварии отскочил от перекрёстка на значительное расстояние. На месте работают сотрудники ДПС.

При каких обстоятельствах случилось происшествие и есть ли в нём пострадавшие, не уточняется.

Напомним, 25 августа в Барнауле произошло ДТП с переворотом автомобиля на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова.