Автоинструктор прокомментировал видео в Барнауле, где водителей заставляли нарушать ПДД

Барнаульцы обсуждают в паблике «Чёрное и Белое» видео, на котором две грузовые машины остановились на оживлённом перекрёстке, перекрыли движение и заставили других водителей нарушать ПДД.

«Работники встали на аварийке на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова, где камеры и двойная сплошная. Всех просили проехать через сплошные, где всё фиксируют камеры. Интересно, а штрафы они согласились бы оплачивать?» — возмутилась жительница города.

Частный автоинструктор Сергей Волобуев разобрал для amic.ru этот инцидент с точки зрения правил дорожного движения и рассказал, как необходимо поступать в таком случае.

Эксперт отметил, что водитель в данной ситуации не может понять, почему машины перегородили дорогу — производственная необходимость или сломались, однако это и не должно его волновать.

«Есть правило дорожного движения, которое запрещает пересекать сплошную, но есть юридическое понятие — ситуация крайней необходимости. Когда такая ситуация наступает и мы пересекаем, допустим, двойную сплошную, нас нельзя за это наказать. Если и наказывают, то это достаточно легко оспаривается. Даже если камеры зафиксировали, то можно без суда отменить это постановление в ГИБДД», — пояснил специалист.

В пример он привёл распространённое нарушение: едет скорая помощь, которой надо уступить дорогу, и водитель заезжает за стоп-линию, а потом ему приходит штраф, который можно отменить.

«Когда вы никак не можете проехать по правилам, тогда можете отступать от требований ПДД», — уточнил Волобуев.

Ранее автоинструктор прокомментировал ДТП на перекрёстке в Бийске, где оба водителя «были правы».