Автокран протаранил маршрутку в Барнауле
ДТП случилось на улице Загородной
14 августа 2022, 10:10
Фото: «Инцидент Барнаул»
В Барнауле строительный кран врезался в маршрутку № 65, сообщает «Инцидент Барнаул».
ДТП случилось утром 14 августа на улице Загородной в районе пересечения с улицей Челюскинцев.
По данным очевидца, у крана отказали тормоза. Погибших нет, однако информация о пострадавших не уточняется.
Ранее в Барнауле у торгового центра «Огни» автомобиль проехал по ноге ребёнку.
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