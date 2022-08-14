Автокран протаранил маршрутку в Барнауле

Фото: «Инцидент Барнаул»

В Барнауле строительный кран врезался в маршрутку № 65, сообщает «Инцидент Барнаул».

ДТП случилось утром 14 августа на улице Загородной в районе пересечения с улицей Челюскинцев.

По данным очевидца, у крана отказали тормоза. Погибших нет, однако информация о пострадавших не уточняется.

Ранее в Барнауле у торгового центра «Огни» автомобиль проехал по ноге ребёнку.