Автомобиль на огромной скорости сбил женщину в алтайском городе. Видео

В Камне-на-Оби автомобиль на высокой скорости сбил женщину и протащил её несколько десятков метров после столкновения, сообщают «Каменские известия».

Инцидент случился вечером 9 декабря на улице Колесникова у магазина «Стройбат». Всё произошедшее попало на видео.

Видео: «Каменские известия»

На месте происшествия работала скорая помощь. Удалось ли выжить горожанке после такого, издание не уточняет.

Ранее сообщалось, что почти три тысячи человек погибли и получили ранения на дорогах Алтая за год.