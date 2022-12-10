Автомобиль на огромной скорости сбил женщину в алтайском городе. Видео
Машина протащила пешехода несколько десятков метров
10 декабря 2022, 10:33, Никита Черников
В Камне-на-Оби автомобиль на высокой скорости сбил женщину и протащил её несколько десятков метров после столкновения, сообщают «Каменские известия».
Инцидент случился вечером 9 декабря на улице Колесникова у магазина «Стройбат». Всё произошедшее попало на видео.
Видео: «Каменские известия»
На месте происшествия работала скорая помощь. Удалось ли выжить горожанке после такого, издание не уточняет.
Ранее сообщалось, что почти три тысячи человек погибли и получили ранения на дорогах Алтая за год.
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