Почти 3 тыс. человек погибли и получили ранения на дорогах Алтая за год

В Алтайском крае за 11 месяцев 2022 года произошло 2107 дорожно-транспортных происшествий, сообщает региональное МВД.

«Погибли 247 человек и получили ранения 2730», — рассказали в ведомстве.

При этом в крае участились внезапные выезды на полосу встречного движения. В этом и других случаях самой частой причиной ДТП становится переутомление водителя из-за длительного нахождения за рулём и недостатка сна.

В полиции напомнили, что в утомлённом состоянии у водителя ослабевает внимание и увеличивается время реакции. Причём, согласно медицинским данным, чем выше скорость, тем быстрее устаёт человек: на скорости 90 км/ч усталость наступает через 3,5-4 часа.

Побороть сонливость можно только одним способом — остановить машину и отдохнуть. Кофе, курение, громкая музыка, открывание окон — не действуют, предупредили в МВД.

Ранее сообщили, что в Республике Алтай погибли семь пешеходов в результате наездов с начала 2022 года.