Автомобиль перевернулся на крышу в результате аварии на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова

В Барнауле иномарка перевернулась на крышу после аварии на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Авария произошла напротив дома по адресу Малахова, 107, неподалёку от съезда на улицу Малахова. Иномарка столкнулась с микроавтобусом, в результате чего последний оказался на крыше.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Движение по проезжей части перекрыто почти полностью.

Ранее сообщалось, что молодая семья погибла в аварии на трассе Барнаул — Павловск. Очевидцы рассказали о столкновении двух грузовиков и «Волги» в социальных сетях.