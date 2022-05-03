Родственники погибших в аварии на трассе Барнаул — Павловск рассказали подробности случившегося
В результате серьёзного ДТП погибла молодая пара, а у женщины осталась десятилетняя дочь
3 мая 2022, 11:03, Илья Звягинцев
Родственники погибших в столкновении двух грузовиков с «Волгой» на трассе Барнаул — Павловск рассказали подробности случившегося в комментариях в сообществе «Инцидент Барнаул».
Уточняется, что в результате происшествия скончался 21-летний мужчина и 34-летняя женщина, которые состояли в отношениях. У женщины осталась десятилетняя дочь.
Что именно могло привести к аварии, родственники погибших не знают.
Напомним, что о смертельном происшествии стало известно 2 мая. От удара у «Волги» оторвало переднюю часть, а дорога оказалась перекрыта.
Подробности и обстоятельства ДТП уточняются.
Комментарии
Новости партнеров