Родственники погибших в столкновении двух грузовиков с «Волгой» на трассе Барнаул — Павловск рассказали подробности случившегося в комментариях в сообществе «Инцидент Барнаул».

Уточняется, что в результате происшествия скончался 21-летний мужчина и 34-летняя женщина, которые состояли в отношениях. У женщины осталась десятилетняя дочь.

Что именно могло привести к аварии, родственники погибших не знают.

Напомним, что о смертельном происшествии стало известно 2 мая. От удара у «Волги» оторвало переднюю часть, а дорога оказалась перекрыта.

Подробности и обстоятельства ДТП уточняются.