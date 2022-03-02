Автомобиль сбил человека возле пешеходного перехода в Барнауле

Пешехода сбили на пересечении улиц Антона Петрова и Попова в Барнауле. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», происшествие случилось неподалёку от пешеходного перехода.

Пострадавшего забрала скорая помощь, его состояние и обстоятельства происшествия уточняется.

Новости

Происшествия Иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе в Барнауле

Напомним, 1 марта водитель за рулём Hyundai Solaris насмерть сбил мужчину. Как сообщили в Госавтоинспекции города Барнаула, инцидент произошёл в 15:10 на улице Антона Петрова в районе дома № 185.

Предварительно установлено, что 29-летний мужчина за рулём иномарки наехал на 82-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.