Автомобиль сбил женщину в Барнауле у остановки "Волгоградская"

Пешеход пересекала проезжую часть по переходу, когда на неё наехало авто

25 января 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Днём 25 января на улице Малахова возле остановки "Волгоградская" автомобиль наехал на женщину. Как сообщает "Инцидент Барнаул", машина сбила горожанку на пешеходном переходе.

Информации о состоянии пострадавшей нет. Подробности происшествия уточняются.

В комментариях среди подписчиков сообщества разгорелась дискуссия о необходимости установки "лежачего полицейского". Ряд комментаторов считают, что его наличие позволит избежать подобных ДТП, однако некоторые пользователи соцсети обвиняют в таких происшествиях пешеходов, которые пересекают проезжую часть без оглядки.