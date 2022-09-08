Автомобиль сгорел на заправке в Новоалтайске
На месте происшествия работали пожарные
8 сентября 2022, 08:20, Никита Черников
Легковой автомобиль загорелся в Новоалтайске поздним вечером 7 сентября, сообщает «Инцидент Барнаул».
По информации очевидца, происшествие случилось на заправке по улице Октябрьской. На опубликованных кадрах видно, что на месте работали пожарные.
О причинах происшествия и наличии пострадавших не уточняется.
Напомним, что вечером 7 сентября в Барнауле произошёл крупный пожар на территории кафе «Ноев ковчег».
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