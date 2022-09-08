Автомобиль сгорел на заправке в Новоалтайске

Легковой автомобиль загорелся в Новоалтайске поздним вечером 7 сентября, сообщает «Инцидент Барнаул».

По информации очевидца, происшествие случилось на заправке по улице Октябрьской. На опубликованных кадрах видно, что на месте работали пожарные.

О причинах происшествия и наличии пострадавших не уточняется.

Напомним, что вечером 7 сентября в Барнауле произошёл крупный пожар на территории кафе «Ноев ковчег».