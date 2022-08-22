В Алтайском крае на трассе Бийск — Белокуриха автомобиль улетел в кювет, пишет Barnaul 22.

По информации очевидцев, авария случилась в районе Смоленских карьеров. Свидетели также сообщают о пострадавших, на месте работали медики.

При каких обстоятельствах произошло ДТП, не уточняется.

Ранее в Бийске три человека пострадали при столкновении Mitsubishi Lancer и микроавтобуса «Газель».