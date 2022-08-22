Автомобиль улетел в кювет на трассе Бийск — Белокуриха
На месте работали медики
22 августа 2022, 21:46, Никита Черников
В Алтайском крае на трассе Бийск — Белокуриха автомобиль улетел в кювет, пишет Barnaul 22.
По информации очевидцев, авария случилась в районе Смоленских карьеров. Свидетели также сообщают о пострадавших, на месте работали медики.
При каких обстоятельствах произошло ДТП, не уточняется.
Ранее в Бийске три человека пострадали при столкновении Mitsubishi Lancer и микроавтобуса «Газель».
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