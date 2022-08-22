На Алтае пьяный водитель Mitsubishi Lancer врезался в маршрутку — пострадали трое
Автомобилист не справился с управлением
22 августа 2022, 09:20, Никита Черников
В Бийске три человека пострадали при столкновении Mitsubishi Lancer и микроавтобуса «Газель», сообщает Telegram-канал «ЧП Бийск» со ссылкой на аварком «Автоэксперт».
Авария случилась 21 августа в районе пересечения улиц Гейдека и Кутузова. По данным канала, водитель иномарки был пьян.
«Пьяный водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением и по понятным причинам допустил столкновение с „Газелью“ № 50... Трое пострадавших», — говорится в сообщении.
Кадр из видео / «ЧП Бийск»
21 августа в Ульяновской области в результате ДТП с участием автобуса и двух фур погибли 16 человек.
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