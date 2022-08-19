Автомобилист сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе в центре Барнаула
Пострадавшим оказали медицинская помощь в Городской больнице № 1
19 августа 2022, 19:34
В Барнауле 34-летний водитель сбил двух 15-летних девочек, которые переходили дорогу на проспекте Строителей в районе дома № 58А. Как рассказали ОГИБДД краевой столицы, подростки пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшим была оказана медицинская помощь в Городской больнице № 1, госпитализация не потребовалась. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.
Напомним, что 19 августа в Алтайском крае столкнулись два грузовика на 270-м километре Чуйского тракта. В десяти километрах от Полковниково произошло столкновение двух грузовиков — бензовоза МАЗ-500 и тягача Scania с полуприцепом «Тонар»
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