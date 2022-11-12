Барнаульцы застряли в субботних пробках

Из-за выпавшего снега на нескольких дорожных участках Барнаула днём в субботу образовались пробки, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы сковали движение на участках проспекта Строителей, улиц Челюскинцев и Советской Армии.

Также проблемы с движением отмечаются на проспекте Калинина — на участке от площади Октября до пересечения с улицей Цеховой.

Кроме того, пробки растянулись на улице Георгиева на участке от улицы Сухэ-Батора до Павловского тракта, а также на пересечении улиц Малахова с Транзитной и улицы Попова с Павловским трактом.

В целом по городу дорожная ситуация на момент публикации новости оценивается в 4 балла из 10.

Ранее в мэрии Барнаула сообщили, что снег сегодня на улицах города убирают 60 спецмашин.