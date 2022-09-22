Барнаулец до смерти избил жену скалкой за переваренный холодец

Мужчину будут судить

22 сентября 2022, 12:15, Никита Черников

54-летний житель Барнаула предстанет перед судом за то, что до смерти избил свою жену, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в апреле 2022 года мужчина поставил на кухне коммунальной квартиры варить холодец и попросил жену последить. Сам же горожанин ушёл по делам.

«Как он вернулся домой, то обнаружил, что холодец переварен, в связи с чем между супругами произошёл конфликт. В ходе ссоры мужчина нанёс женщине не менее девяти ударов по голове и телу, в том числе скалкой», — говорится в сообщении.

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От полученных травм женщина скончалась на месте. Во время предварительного следствия обвиняемый сначала признал вину частично и рассказал, что прожил с женой около 30 лет и не имел умысла её убивать. Но затем изменил показания, утверждая, что «не избивал женщину и когда пришёл домой, супруга уже лежала на полу без сознания, а затем скончалась», пишут в ведомстве.

Следователей однако не убедили слова мужчины и с учётом уже собранных доказательств они опровергли его версию. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») с обвинительным заключением передали в суд.

Ранее в Алтайском крае женщину очень гуманно осудили за убийство мужа.

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