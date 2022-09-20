Жительница Алтая получила минимальный срок за «нечаянное убийство»: воткнула нож в сердце супруга

В Алтайском крае женщину очень гуманно осудили за убийство мужа, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в марте 2022 года в одном из сёл Бийского района: между 43-летней осуждённой и её 59-летним супругом произошла ссора.

«В ходе конфликта женщина причинила ножевое ранение в область сердца мужа, от которого он скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Женщина указала, что умысла на убийство не было. При этом в своё оправдание заявила, что муж пил и бил.

Суд отправил сельчанку на шесть лет в колонию общего режима. Стоит отметить, что ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») предусматривает наказание от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле ревнивая женщина зарезала мужа после посиделок в баре.