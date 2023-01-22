Барнаулец погиб на горнолыжной базе в Шерегеше

Возбуждено уголовное дело

22 января 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Кемеровской области – Кузбассу

В Кемеровской области в результате несчастного случая погиб 37-летний турист из Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Инцидент случился 21 января около 11 часов утра на горе Зелёной спортивно-туристического комплекса "Шерегеш".

"По версии следствия потерпевший, спускаясь с горы Зелёной на горных лыжах, на большой скорости выехал за пределы трассы на каменистый участок и упал. Очевидцы вызвали спасателей. В ходе оказания медицинской помощи мужчина скончался", – рассказали в ведомстве.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека").