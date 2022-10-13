Барнаулец порезал коллегу в столовой на камчатском рыбном промысле

В Камчатском крае приезжего на заработки жителя Барнаула, напавшего с ножом на человека, обвинили в покушении на убийство, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл ночью 2 августа на рыбопромысловом участке в селе Соболево.

«35-летний житель Барнаула в состоянии алкогольного опьянения вступил в словесный конфликт с 39-летним мужчиной по малозначительному поводу, находясь в помещении столовой», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемый взял кухонный нож и ударил мужчину в область живота. На помощь пострадавшему пришёл очевидец, который помешал барнаульцу убить человека.

Ранее в Курской области осудили уроженца Алтайского края, который убил по ошибке не того мужчину из-за медалей.