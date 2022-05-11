Барнаулец разбил два автомобиля Land Cruiser работника сельского музея

В Чемальском районе мужчина обратился в полицию и рассказал, что турист разбил стёкла в принадлежащих ему Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser 150. Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 30-летний турист из Барнаула.

«Предварительно установлено, что ранним утром, проходя мимо территории музея естественной истории, подозреваемый попросил директора заведения переночевать в музее, на что получил отказ, в результате чего между мужчинами произошёл конфликт», — рассказали в региональном МВД.

Турист сделал вид, что уходит, а сам взял камень и принялся бить стёкла на автомобилях.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Своей вины барнаулец отрицать не стал.

Ранее сообщалось, что мужчина в Топчихе поджёг новое кафе. Сначала он разбил окно, а затем закинул внутрь «коктейль Молотова».