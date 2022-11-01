Барнаулец взял в кредит 426 тысяч рублей, пытаясь спасти эти деньги от мошенников

В Алтайском крае разыскивают дистанционных мошенников, похитивших у мужчины в общей сумме 426 000 рублей, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился житель Барнаула, которому позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей правоохранительных органов.

Она пояснила барнаульцу, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Далее на связь вышел якобы сотрудник банка, под руководством которого потерпевший выполнил все действия.

«Гражданин со своих кредитных карт снял 126 000 рублей, затем оформил на себя кредит в размере 300 000 рублей. Все денежные средства перевёл на указанные счета и только после этого осознал, что попал в руки мошенников», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители в очередной раз обратились в жителям края с просьбой проявлять бдительность, не совершать под диктовку позвонивших любые манипуляции с деньгами и банковской картой.

Ранее в Бийске мошенник взволновал пенсионерку и похитил сбережения.