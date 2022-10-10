Мошенник взволновал пенсионерку из Бийска и похитил сбережения

В Алтайском крае женщина поверила мошеннику и под диктовку отдала ему свои накопления, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 68-летняя жительница Бийска, которой позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

«Пояснил, что поступила заявка на увеличение лимита по кредитной карте, а также на снятие наличных средств. Взволнованная женщина сказала, что никаких операций не совершала», — рассказали в ведомстве.

Женщина, следуя инструкциям афериста, зашла в «Личный кабинет» и совершила ряд манипуляций. В результате с её счёта списалось почти 60 000 рублей.

Правоохранители вновь обратились к жителям края с просьбой перепроверять информацию от незнакомцев, представляющихся сотрудниками банков: «Просто положите трубку и перезвоните на телефон горячей линии организации».

Алтайская пенсионерка потеряла миллион рублей в надежде поймать мошенников.