Барнаульская школа получила сообщение о минировании

В Барнауле вновь поступила угроза минирования в адрес одной из школ, сообщает «Инцидент Барнаул».

По информации источника, письмо пришло на электронную почту школы № 127. Отправитель сообщил, что в учебном заведении заложено взрывное устройство, которое должно сработать после 14:00.

Напомним, 17 февраля правоохранительные органы получили сообщение о минировании барнаульского лицея № 2. Угрожающее послание было оставлено на странице во «ВКонтакте». Автор заявил, что взорвёт учебное заведение, потому что в нём находятся «его враги».

Днём 20 января все барнаульские школы получили сообщения о якобы заложенных бомбах. Хотя информация не подтвердилась, в целях безопасности учеников первой смены отправили по домам, а вторая смена училась дистанционно.