Бастрыкин поручил проверить информацию о массовых задержаниях в новогоднюю ночь в Петербурге

Ранее в СМИ появились сведения о том, что правоохранители задержали более 2000 мигрантов

03 января 2023, 08:50, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения о массовом задержании мигрантов в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на Дворцовой площади правоохранители задержали более 2000 выходцев из ближнего зарубежья. Поводом для задержания, как сказано в сообщениях, являлись массовые нарушения миграционного законодательства. Также пресекались попытки использования пиротехники.

В пресс-службе МВД заявляли, что задержания стали частью профилактических мер для обеспечения безопасности жителей и гостей города.