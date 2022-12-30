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Глава СК РФ Бастрыкин следит за ходом расследования инцидента с бродячими собаками в Барнауле

Он поручил руководителю регионального управления Игорю Колесниченко предоставить доклад о предварительных результатах расследования

30 декабря 2022, 12:23, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава СК РФ Александр Бастрыкин следит за хором расследования о травмировании мальчика, который убегал от бродячих собак в Барнауле. Об этом сообщает «Банкфакс».

Ранее сообщалось, что 21 декабря в микрорайоне «Дружный» 12-летний мальчик сломал ногу, упав в лесополосе, когда убегал от стаи бродячих собак.

Ребенку помог случайный прохожий.

Представители регионального СК проверяют должностных лиц, в чьем ведении находятся вопросы контроля за бездомными животными. Также проверку проводит прокуратура.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Игорю Колесниченко предоставить доклад о предварительных результатах расследования.

Комментарии 3

  • Барнаульцы сколько уже просят муниципалов убрать всех бездомных животных из города и не подвергать наши жизни и здоровье опасности. Ноль внимания! Дождались Бастрыкина.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Теперь наконец то перебьют бездомных собак.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • САМ за каждой собакой следит(в стране)
    30 декабря, Гость   Ответить
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