Глава СК РФ Бастрыкин следит за ходом расследования инцидента с бродячими собаками в Барнауле

Он поручил руководителю регионального управления Игорю Колесниченко предоставить доклад о предварительных результатах расследования

30 декабря 2022, 12:23, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Глава СК РФ Александр Бастрыкин следит за хором расследования о травмировании мальчика, который убегал от бродячих собак в Барнауле. Об этом сообщает «Банкфакс».

Ранее сообщалось, что 21 декабря в микрорайоне «Дружный» 12-летний мальчик сломал ногу, упав в лесополосе, когда убегал от стаи бродячих собак.

Ребенку помог случайный прохожий.

Представители регионального СК проверяют должностных лиц, в чьем ведении находятся вопросы контроля за бездомными животными. Также проверку проводит прокуратура.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Игорю Колесниченко предоставить доклад о предварительных результатах расследования.