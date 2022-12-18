Бездомные собаки напали на ребенка в Славгороде

Жительница Славгорода рассказала о том, что на её дочь по пути в школу напали бездомные собаки. Пост на эту тему опубликовали в сообществе Slavg22.

«Кусали, трепали за одежду. На её крик о помощи поспешил мужчина и отогнал их, огромное ему спасибо. Ребёнок просто шёл в школу, почему на территории школы бегают псы? Так не должно быть», — рассказала горожанка.

В комментариях жители Славгорода подтвердили информацию о том, что проблема с бродячими животными в городе стоит очень остро.

Отмечается, что сотрудники близлежащих магазинов подкармливают животных, от чего они постоянно крутятся рядом с людными местами.