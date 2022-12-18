В Новосибирске мужчина выгуливал собаку, упал в кипяток и погиб

Друзья мужчины потеряли его, а во время поисков нашли только собаку и пакет с продуктами

18 декабря 2022, 10:04, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В Новосибирске мужчина вышел с собакой в магазин и пропал. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

Сибиряк перестал отвечать на сообщения, после чего его друзья начали поиски. Возле дачи, где находился мужчина, они обнаружили одинокого пса, а продавец магазина сказала, что видела пропавшего — он купил продукты и ушёл.

Позднее знакомые мужчины нашли пакет с продуктами, а его тело обнаружили застрявшим в глине.

Предполагается, что он пошёл по самодельному мосту и упал в яму с кипятком. От ожогов мужчина скончался.