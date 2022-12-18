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Бездомные собаки напали на ребенка в Славгороде

Ребёнку помог мужчина, который отреагировал на крики девочки и отогнал животных

18 декабря 2022, 17:51, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительница Славгорода рассказала о том, что на её дочь по пути в школу напали бездомные собаки. Пост на эту тему опубликовали в сообществе Slavg22.

«Кусали, трепали за одежду. На её крик о помощи поспешил мужчина и отогнал их, огромное ему спасибо. Ребёнок просто шёл в школу, почему на территории школы бегают псы? Так не должно быть», — рассказала горожанка.

В комментариях жители Славгорода подтвердили информацию о том, что проблема с бродячими животными в городе стоит очень остро.

Отмечается, что сотрудники близлежащих магазинов подкармливают животных, от чего они постоянно крутятся рядом с людными местами.

Комментарии 9

  • Всех, кто кормит бродячих собак - штрафовать беспощадно! Эти стаи становятся агрессивными и угрожают жизни людей. Хочешь покормить собачку - возьми её к себе домой, ухаживай за ней.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Отстрелять да и всё. Кстати, а чем отец девочки так занят? Не может колбасу с таблетками разбросать?
    18 декабря, Гость   Ответить
  • все собаки в городе без поводка и намордника должны быть отправлены на радугу
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Ещё надо уничтожить все снегоуборочные машины.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Всех, кто кормит голубей, летающих крыс - штрафовать беспощадно!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • все собаки в городе без поводка и намордника должны быть отправлены на радугу-------------Слышь, активист ЛГБТ, ты со своей радугой задрал во всех новостях, пропагандируешь по хитрому в связи с запретом вашей секты?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Добрый день. Для получения информации по безнадзорным животным ваше сообщение передано профильным специалистам. Ответ предоставим 21.12.2022.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • кому там добрый день а кому и не добрый а комуто и оень Песелей нада травить и бить палками
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Вроньё!! Мне кажется, что это ребёнок напал на собачек!!!
    19 декабря, Гость   Ответить
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