Бийчанка сдала в ломбард технику со съёмной квартиры

Девушка пропила все свои деньги и решила заработать таким способом

26 января 2023, 08:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительницу Бийска приговорили к году условно за то, что она оставила арендодателя без техники. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.

В ноябре 2021 года она выбрала себе квартиру на популярном сайте объявлений и позвонила арендодателю. Последний сдавал жильё с мебелью и техникой. Стороны заключили договор, после чего бийчанка отправилась в запой.

"Когда "опустели карманы", у бийчанки возник преступный умысел, направленный на хищение вверенного ей во временное пользование имущества. 11 января 2022 года к ней пришёл знакомый, которого она попросила помочь вынести из квартиры бытовую технику, пояснив, что имущество принадлежит ей и она желает продать его в связи с отсутствием средств на оплату аренды квартиры", – сказано в сообщении.

В ломбарде за технику она получила 5,5 тысячи рублей.