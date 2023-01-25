Двое бийчан получили сроки за кражу люков

От отправки в колонию их спасла только хорошая характеристика

25 января 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске двое мужчин получили условные сроки за кражу люков. Об этом рассказали в сообществе "Бийск".

Год назад они сняли два люка с тепловых камер СГК в посёлке Льнокомбинат. Своими действиями они нанесли компании ущерб в размере 50 тысяч рублей. Помимо люков СГК, они также "увлекались" люками водоканала и аккумуляторами.

Отмечается, что от реальных сроков бийчан спасло только то, что раньше они не попадали в поле зрения правоохранителей. В противном случае суд мог назначить им более суровое наказание.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали группу автоподставщиков, работавших на кольцах. Аферисты за время своей "работы" совершили более 120 ДТП.