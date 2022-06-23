Более 50 человек ищут пропавших 14-летних девочек на реке Чумыш в Алтайском крае

Более 50 человек участвуют в поисках пропавших на реке Чумыш в Целинном районе Алтайского края двух 14-летних девочек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия случилась 22 июня в районе села Локоть. Школьниц унесло течением во время купания в не предназначенном для этого месте, взрослых рядом не было. Обстоятельства исчезновения детей выясняют следователи.

В настоящее время полицейские, сотрудники пожарно-спасательного отряда и представители местной администрации ищут пропавших вдоль береговой линии. Также на место направили группу водолазов.

«Всего в работах задействованы более 50 человек, восемь единиц техники, из них от МЧС России — пять человек (в том числе психолог), две единицы техники», — говорится в сообщении.