Больше 30 барнаульцев получили травмы из-за гололеда

В последние годы среди получивших переломы и ушибы из-за гололёда горожан становится всё больше молодых людей. Виноваты модные кроссовки

11 января 2023, 18:25, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Больше 30 барнаульцев получили травмы из-за гололёда за два дня. Как сообщают «Вести Алтай», такую статистику привели в краевой больнице скорой помощи, в которой находится крупный травмпункт.

Отмечается, что в последние годы среди получивших переломы и ушибы из-за гололёда горожан становится всё больше молодых людей. Главная причина — кроссовки с гладкой подошвой, которая не подходит для условий сибирской зимы. Также в группе риска находятся пожилые люди, которые при падении могут получить тяжёлые травмы, вроде перелома шейки бедра. Пока в краевой столице сохраняется гололёд, врачи призывают передвигаться по улицам максимально осторожно.

Травмы от падения на льду в Барнауле начали фиксировать ещё с начала ноября прошлого года. За два месяца в краевую больницу скорой помощи обратились более 600 человек, а в 114 случаях пострадавшим на скользких улицах потребовалось лечение в стационаре.

Напомним, что за первые десять дней 2023 года в Алтайском крае выпало почти в пять раз больше декадной нормы осадков. По районам цифры разнились, а в Барнауле норма оказалась превышена почти в 2,5 раза. В регионе шёл не только снег, но и дождь. А за оттепелью пришло резкое похолодание, которое стало фатальным для краевой столицы: город превратился в каток. Синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова рассказывала amic.ru, какая ситуация в ближайшие дни будет на дорогах и когда гололёд «отступит».