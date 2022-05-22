Бродячая собака напала на подростка у Центрального рынка в Рубцовске
Отбиться от агрессивного животного пострадавшему помог проезжающий мимо велосипедист
22 мая 2022, 22:33, Илья Звягинцев
В Рубцовске у Центрального рынка бродячая собака напала на подростка. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».
Пёс не успел вгрызться в руку ребёнка, и мальчик отделался несерьёзными повреждениями. В местном травмпункте ему оказали необходимую помощь.
Отбиться от агрессивного животного подростку помог мужчина, который проезжал мимо на велосипеде.
Ранее сообщалось, что в Красноярске домашняя собака загрызла пятилетнего мальчика.
Через некоторое время отец ребёнка вышел на улицу и увидел сына мёртвым. Во время игры собака накинулась на ребёнка и прокусила ему сонную артерию.
По факту гибели мальчика возбудили уголовное дело.
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