Бродячая собака напала на подростка у Центрального рынка в Рубцовске

В Рубцовске у Центрального рынка бродячая собака напала на подростка. Об этом сообщает «Инцидент Рубцовск».

Пёс не успел вгрызться в руку ребёнка, и мальчик отделался несерьёзными повреждениями. В местном травмпункте ему оказали необходимую помощь.

Отбиться от агрессивного животного подростку помог мужчина, который проезжал мимо на велосипеде.

Ранее сообщалось, что в Красноярске домашняя собака загрызла пятилетнего мальчика.

Через некоторое время отец ребёнка вышел на улицу и увидел сына мёртвым. Во время игры собака накинулась на ребёнка и прокусила ему сонную артерию.

По факту гибели мальчика возбудили уголовное дело.