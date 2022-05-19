В Красноярске домашняя собака загрызла пятилетнего мальчика. Об этом сообщает «КП-Красноярск».

Инцидент произошёл вечером 18 мая. Ребёнок вышел во двор, чтобы поиграть с собакой, пока родители находились в доме.

Через некоторое время отец мальчика вышел на улицу и увидел сына мёртвым. Во время игры собака накинулась на ребёнка и прокусила ему сонную артерию.

По факту гибели мальчика возбудили уголовное дело. Отмечается, что родители ребёнка в момент происшествия были трезвы, а саму семью считают благополучной.

К расследованию дела подключилась и региональная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Барнауле собака покусала лицо ребёнка. В больнице мальчику наложили швы.