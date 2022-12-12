Брошенный разбитый Porsche нашли на дороге в Рубцовске
Машина «повисла» на сугробе рядом с проезжей частью
12 декабря 2022, 08:53, Илья Звягинцев
Жители Рубцовска утром 11 декабря обнаружили брошенный разбитый Porsche. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Рубцовск».
Машину нашли на проспекте Ленина. Кроссовер «повис» на сугробе на разделительной полосе, а после аварии машину просто оставили на месте.
По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.
Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за 11 месяцев 2022 года произошло 2107 дорожно-транспортных происшествий.
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