Частный дом с надворными постройками загорелся в Барнауле

В Барнауле 30 апреля вспыхнул пожар в частном секторе в квартале 953А, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, там горит частный жилой дом и надворные постройки.

Охваченная пламенем площадь довольно большая, однако точных данных пока нет. При этом в МЧС отметили, что распространению огня поспособствовала сухая погода.

На месте работают пожарные. Огонь уже локализован, угрозы соседним постройкам нет, пострадавших также нет. Причины случившегося уточняются.

Напомним, с 27 апреля в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. В этот период жителям края запрещается посещать леса, использовать фейерверки, разводить костры, а также проводить пожароопасные работы в ряде мест. Нарушителям грозят штрафы.